Как пользоваться противотанковым комплексом NLAW – ВСУ дали инструкцию (видео)

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины рассказало, как пользоваться противотанковым гранатометом NLAW.
Видеоинструкцию командование выложило у себя на странице в Facebook.
Что важно знать
В Силах спецопераций отмечается, что есть несколько этапов перед использованием оружия. Среди них:
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- проверка оружия;
- подготовка оружия – присоединение батареи, ее проверка;
- выбор способа поражения, дальности;
- установка оптического прицела в боевое положение;
- использование плечевого и поясного (при необходимости) упора;
- прицеливание;
- пуск.
"Важными также являются меры безопасности. Запрещается находиться позади стреляющего ближе 25 метров. В случае стрельбы из помещения необходимо иметь позади себя открытое окно, дверь или брешь в стене с целью выхода избыточных газов", – отметили в командовании.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия использовала около 90% крылатых ракет с начала войны против Украины. Но у оккупантов есть еще "Искандеры", которые, вероятно, будут запускаться с территории Беларуси.