Як користуватися протитанковим комплексом NLAW – ЗСУ дали інструкцію (відео)

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України розповіло, як користуватися протитанковим гранатометом NLAW.
Відеоінструкцію командування виклало в себе на сторінці в Facebook.
Що важливо знати
У Силах спецоперацій зазначається, що є кілька етапів перед використанням зброї. Серед них:
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- перевірка зброї;
- підготовка зброї – приєднання батареї, її перевірка;
- вибір способу ураження, дальності;
- встановлення оптичного прицілу в бойовий стан;
- використання плечового та поясного (за необхідності) упору;
- прицілювання;
- пуск.
"Важливими також є заходи безпеки. Забороняється знаходитися позаду стріляючого ближче 25 метрів. У разі стрільби з приміщення необхідно мати позаду відчинене вікно, двері або пролом у стіні з метою виходу надлишкових газів", – зазначили в командуванні.
Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія використала близько 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі.