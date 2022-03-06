Як користуватися протитанковим комплексом NLAW – ЗСУ дали інструкцію (відео)

Є кілька етапів перед використанням гранатомета

/ Фото: liga.net, Колаж: Сьогодні

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України розповіло, як користуватися протитанковим гранатометом NLAW.

Відеоінструкцію командування виклало в себе на сторінці в Facebook.

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Що важливо знати

У Силах спецоперацій зазначається, що є кілька етапів перед використанням зброї. Серед них:

перевірка зброї;

підготовка зброї – приєднання батареї, її перевірка;

вибір способу ураження, дальності;

встановлення оптичного прицілу в бойовий стан;

використання плечового та поясного (за необхідності) упору;

прицілювання;

пуск.

"Важливими також є заходи безпеки. Забороняється знаходитися позаду стріляючого ближче 25 метрів. У разі стрільби з приміщення необхідно мати позаду відчинене вікно, двері або пролом у стіні з метою виходу надлишкових газів", – зазначили в командуванні.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія використала близько 90% крилатих ракет з початку війни проти України. Але окупанти мають ще "Іскандери", які, ймовірно, запускатимуться з території Білорусі.

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