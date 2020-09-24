Как Украина защитит себя от вторжения агрессора: Наев рассказал о легенде учений

В Украине масштабные учения "Объединенные усилия-2020" перешли в активную фазу. Украинские военные отработают оборону во время вторжения условного противника и перейдут в контратаку.

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О легенде учений рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Так, согласно замыслу учений, противник совершил вооруженную агрессию и пытается прорвать оборону украинских войск на отдельных направлениях. В сложившейся ситуации командованием Объединенных сил принято решение нанести противнику огневое поражение.

"Поэтому, осуществлена ​​перегруппировка наших войск (сил) на наиболее угрожающих направлениях и проведены мероприятия по их подготовке к совершению контратак и ведения рейдовых действий", – сказал генерал.

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По словам Наева, при участии Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций, а также органов управления других составляющих сектора безопасности и обороны наши войска нанесли огневые поражения по военным объектам противника.

"Во время совместной работы органов управления всех составляющих сектора безопасности и обороны, задействованных в учениях, каждый из их участников демонстрирует высокий уровень профессионализма, подкрепленный слаженностью всего органа управления. Что, в свою очередь, позволяет принимать своевременные, адекватные и обоснованные решения, а также, что является самым главным, – достигать запланированного результата", – подчеркнул командующий.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Николаевской области проходили масштабные учения с участием британского десанта. Для Великобритании это крупнейшая десантная операция за последние 20 лет.

А во Львовской области элитный спецназ ВСУ десантировался с самолетов США. Силы спецопераций отработали безпарашютное десантирование с конвертопланов Bell V-22 Osprey.

Смотрите видео, как американские конвертопланы прибыли в Винницу:

Видео: facebook.com/kpszsu/

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