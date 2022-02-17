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Какие документы нужны, чтобы вакцинироваться против COVID-19: список

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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17 февраля, 16:21
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Для того чтобы получить прививку не обязательно заключать декларацию с семейным врачом
В пункт прививки следует прийти с определенным перечнем документов.
В пункт прививки следует прийти с определенным перечнем документов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Для того чтобы вакцинироваться против коронавируса, нужно прийти в пункт прививки с определенным перечнем документов. Для детей и взрослых это разные списки.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Какие документы нужны

Детям 12-13 лет:

  • Свидетельство о рождении,
  • Письменное согласие родителя или опекуна.

Взрослым и детям от 14 до 17 лет

  • Паспорт,
  • Идентификационный код

Декларация с семейным врачом, чтобы получить прививку, необязательна. Но ее наличие ускоряет внесение данных о прививках в электронную систему здравоохранения.

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В Украине появятся новые лекарства от COVID-19

В Украине начнут использовать еще одно лекарство для амбулаторного лечения COVID-19 – "Паксловид". Препарат уже допущен к экстренному медицинскому применению после проведения необходимой экспертизы.

Как известно, Украина подписала контракт с производителем препарата "Паксловид" – компанией Pfizer. Теперь Минздрав ожидает поставок 300 тысяч курсов "Паксловида". Сейчас согласовывается график его снабжения.

Препарат "Паксловид" предназначен для использования, прежде всего, пациентам из групп риска. Он должен помочь избежать ухудшения состояния и перехода заболевания легкой или средней степени тяжести к тяжелой и избежать госпитализации.

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