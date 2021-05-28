Грозы, град и ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды 28 мая (карта)

Сильные дожди и грозы накроют всю Украину, единственным сухим островком, судя по всему, останется Одесса

В пятницу, 28 мая, ливни и грозы распространятся уже по всей Украине - от них не скроются ни в одной области, обещают даже град. А вот температура уже традиционно будет высокой и в некоторых регионах поднимется даже до 28 градусов.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Немного похолодает только на западе – до 18-20 градусов, и практическе везде там будут дожди и грозы.

На севере и в центральных областях сохранится температура до 25 градусов, а в Черкассах – и до 27. Причем днем в северных и большинстве центральных областей в отдельных районах синоптики прогнозируют не только дождь, но град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 28 мая будет до 23 градусов и также грозы, град и шквалы ветра.

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Мокро и при этом жарко будет в Николаевской и Херсонской областях – температура поднимется до 28 градусов. Стороной дожди должны обойти только Одессу.

Аналогичная южной погода ожидает и жителй восточных регионов – 25-28 градусов и грозы.

Напомним, синоптики обещают после дождливого и теплого мая адскую жару под 40 градусов в июне, но без дождей не обойдется.

Мы также сообщали, что, по прогнозу народного синоптика, начало июня в Украине будет дождливым, потом две недели тепла и солнца, а в конце месяца очередной циклон устроит "потоп".