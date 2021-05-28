Грози, град і вітер: синоптики попередили про погіршення погоди 28 травня (карта)

Сильні дощі та грози накриють всю Україну, єдиним сухим острівцем, судячи з усього, залишиться Одеса

У п'ятницю, 28 травня, зливи і грози поширяться вже по всій Україні - від них не сховаються у жодній області, обіцяють навіть град. А ось температура вже традиційно буде високою і в деяких регіонах підніметься навіть до 28 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Трохи похолодає тільки на заході – до 18-20 градусів, і практично скрізь там будуть дощі і грози.

На півночі і в центральних областях збережеться температура до 25 градусів, а в Черкасах – і до 27. Причому вдень у північних та більшості центральних областей в окремих районах синоптики прогнозують не тільки дощ, а й град і шквали 15-20 м/с.

В Києві 28 травня буде до 23 градусів і також грози, град і шквали вітру.

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Мокро і при цьому спекотно буде в Миколаївській і Херсонській областях – температура підніметься до 28 градусів. Стороною дощі повинні обійти тільки Одесу.

Аналогічна південній погода очікує і жителів східних регіонів – 25-28 градусів і грози.

Нагадаємо, синоптики обіцяють після дощового і теплого травня пекельну спеку під 40 градусів у червні, але без дощів не обійдеться.

Ми також повідомляли, що, за прогнозом народного синоптика, початок червня в Україні буде дощовим, потім два тижні тепла і сонця, а наприкінці місяця черговий циклон влаштує "потоп".