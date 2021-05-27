Буде два "потопи": народний синоптик здивував прогнозом на червень

На початку літа спеки не буде – погода готує менш приємний сюрприз на перший тиждень червня

На українців чекає приємна тепла погода / Фото: Сьогодні

Початок червня в Україні буде дощовим, потім два тижні тепла і сонця, а наприкінці місяця черговий циклон влаштує "потоп". Температура очікується цілком комфортною без різких перепадів, а спека прийде в 20-х числах. Про це розповів "Сьогодні" народний синоптик Леонід Горбань у прогнозі погоди на літо.

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За його словами, місяць почнеться теплом і дощами. Перші десять днів місяця дощитиме через день-два, а завершиться це першим "потопом" – пройдуть зливи з грозою, місцями з градом. Денна температура поступово опуститься з 25-27 градусів до 18-20.

Далі українців чекають два тижні сухої неспекотної погоди, вдень до 26-28 градусів, вночі 16-18 тепла.

Ближче до кінця місяця – черговий "потоп": з 23 по 27 червня Україну накриє потужний циклон. Але буде тепло, вдень не нижче 20 градусів навіть у північних регіонах і в Карпатах.

Після того, як циклон втратить свою силу і вичерпається, температура знову піде вгору, наближаючись до 30 градусів.

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У свою чергу завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віра Балабух підтвердила, що спеки на початку літа не буде.

"Потепління з перших днів червня чекати не варто, на початку місяця погода буде прохолодною. І лише друга половина виявиться досить спекотною", – сказала нам вона.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в п'ятницю, 28 травня, циклон накриє всю Україну, але місцями буде до +30.