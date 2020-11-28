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Кирилл Тимошенко о локдауне: "Будет, когда будет" (видео)

28 ноября, 19:59

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Заместитель главы Офиса президента Украины отвечал на вопросы журналистов уклончиво

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, ожидать ли полного локдауна в ближайшее время.

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Отвечая на вопрос журналистов о введении локдауна, Тимошенко ответил так.

"Локдаун будет тогда, когда он будет. И все… Решение о локдауне примут президент, Кабмин и Минздрав. Главное масочки носить всем, и все будет хорошо", – ответил он.

После этого у заместителя главы Офиса президента спросили, есть ли данные по регионам о целесообразности введения локдауна, однако он и здесь решил уклониться от вопроса.

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"Мы надеемся, что большинство глав областных государственных администраций будет от партии "Слуга народа", – добавил Тимошенко.

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Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко не исключает, что после завершения карантина выходного дня власти откажутся от введения полного локдауна в Украине.

Ранее в Украине ввели карантин выходного дня, а всю страну перевели в "оранжевую зону". В правительстве говорят, что это необходимо для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости и к началу декабря выйти на плато по количеству заболевших. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин готовится к возможному локдауну на новогодние праздники. А глава Минздрава Максим Степанов назвал условие для введения локдауна.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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журналисты карантин Украина Кирилл Тимошенко локдаун
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