Когда больные COVID-19 наиболее опасны: в Минздраве дали ответ

Носители коронавируса могут сами не осознавать своей опасности для окружающих, говорит Степанов

Зараженные коронавирусом люди, у которых течение болезни проходит бессимптомно, остаются такими же опасными для окружающих, как и лица с ярко выраженными симптомами заболевания COVID-19.

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Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда мы говорим об инфицировании человека, есть много бессимптомных (случаев) течения болезни. Но в то же время, это рисковано с точки зрения заражения другого человека. Во-вторых, при начальной стадии – конец инкубационного периода и начало болезни – он (инфицированный) более опасен с точки зрения заражения другого человека", – подчеркнул министр.

Степанов также рассказал, что в домашних условиях, если у человека легкое течение болезни, которое не предусматривает госпитализацию, для лечения применяется парацетамол и другие подобные лекарства, жаропонижающего и обезболивающего действия, также применяемые для при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

"Если мы начинаем говорить о специфической терапии, антибиотиках ... (вспомнил, как люди в домашних условиях применяли плаквенил и гидроксихлорохин) – это недопустимо, потому что он имеет серьезные побочные эффекты и это возможно только в условиях стационара, когда есть врач, который назначает эти лекарственные средства", – добавил глава Минздрава.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Степанов рассказал, сколько коек готово принять больных COVID-19.

Напомним, ранее Степанов заявил об адаптивном карантине, что найден идеальный баланс между ограничениями и жизнью страны.

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