Степанов рассказал, сколько коек готово принять больных COVID-19

В Украине имеется почти 36 тысяч коек для лечения больных COVID-19, из них более 11 тыс. – обеспечены централизованным кислородом или кислородным концентратором.

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Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, медицинские власти намерены довести количество коек, обеспеченных кислородом, до 80% от общего числа отведенных для лечения зараженных коронавирусной болезнью.

"На сегодняшний день количество аппаратов искусственной вентиляции легких, применяемых для лечения больных COVID-19, составляет около 4 тысяч. Этого количества вполне достаточно, но потребность есть, поэтому мы увеличиваем число коек с подведенным кислородом", – заявил министр

Комментируя вопрос, научились ли украинские медики лечить COVID-19, Степанов напомнил, что в начале марта не было доказательной медицины о процессах лечения.

"В Украине мы утвердили национальный протокол лечения этой болезни, потому что его даже не было. Что такое протокол – это алгоритм действий врача, когда он сталкивается с любой болезнью. Он должен знать, что и как делать, какие лекарства давать, в какой последовательности в зависимости от состояния", – говорит Степанов.

По его словам, этого не было, однако мы создали протокол и более того, постоянно его совершенствуем, в зависимости от мирового опыта.

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В то же время он заметил, что если медики будут фиксировать более 3000 больных в день в зависимости от общего процента госпитализируемых людей, от общего количества больных, мы столкнемся с большой проблемой и в течение примерно месяца у нас могут возникнуть серьезные проблемы в ряде регионов.

Напомним, ранее Степанов заявил об адаптивном карантине, что найден идеальный баланс между ограничениями и жизнью страны.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Так, за последние сутки, 30 августа, выявили 2 141 новый случай заражения COVID-19. Сначала эпидемии инфекцию диагностировали у 121 215 человек. Выздоровели 56 734 человек, летальных случаев – 2 557.

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