Когда Украина получит следующую партию Pfizer? Ответ Степанова

Фото: коллаж "Сегодня"
В Украину в ближайшие дни поступит еще одна партия вакцины против коронавируса производства компании Pfizer. Ее поставка ожидают 17 мая.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире канала "Украина 24".
По словам министра, препарат привезут в рамках инициативы COVAX.
"Ожидаем в ближайшее время. Предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX", - сказал он.
Кроме того, скоро в Украину по прямому контракту ожидается поставка еще двух производителей – Sinovac и AstraZeneca.
Напомним, Минздрав договорился о поставках 20 миллионов доз вакцины Pfizer. А всего в этом году Украина должна получить 42 миллиона доз препарата от коронавируса различных производителей.
Кроме того, в Украине начали вакцинацию людей старше 65 лет. "Сегодня" писали, какие риски есть и что нужно знать перед прививкой.
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