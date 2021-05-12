Коли Україна отримає наступну партію Pfizer? Відповідь Степанова

Українська влада очікує, що нова партія препарату буде в Україні вже наступного тижня. Які ще вакцини чекають

Фото: колаж "Сьогодні"

В Україну в найближчі дні надійде ще одна партія вакцини проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Її постачання очікують 17 травня.

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Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу "Україна 24".

За словами міністра, препарат привезуть у межах ініціативи COVAX.

"Очікуємо найближчим часом. Попередньо, починаючи з 17 травня отримання Pfizer за ініціативою COVAX", – сказав він.

Крім того, скоро в Україні за прямим контрактом очікується постачання ще двох виробників – Sinovac і AstraZeneca.

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Нагадаємо, МОЗ домовилося про постачання 20 мільйонів доз вакцини Pfizer. А всього в цьому році Україна має отримати 42 мільйони доз препарату від коронавірусу різних виробників.

Крім того, в Україні почали вакцинацію людей старших за 65 років. "Сьогодні" писали, які ризики є і що потрібно знати перед щепленням.

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