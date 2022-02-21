Когда в Украине могут ограничить полеты? В "Украэрорухе" ответили

В большинстве случаев решение отменить полеты принимает именно авиакомпания, но есть обстоятельства, когда такие запреты вводит и страна

В "Украэрорухе" уточнили, когда в стране могут запретить полеты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине есть целый список случаев, когда в стране могут ограничивать полеты. В том числе если есть угроза безопасности гражданской авиации. Однако сейчас воздушное пространство Украины полностью открытое.

Об этом заявил глава "Украэроруху" Андрей Ермак во время брифинга.

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Он уточнил, что вечером 20 февраля появились незначительные ограничения полетов в Черном море. Однако оно не составляет критической угрозы.

"Ограничения на полеты могут применяться в разных случаях, включая угрозы безопасности гражданской авиации. Однако на сегодняшний день воздушное пространство Украины полностью открыто для выполнения полетов, кроме тех зон, которые установили с 2014 года", – сказал Ермак.

Сейчас украинские и международные авиакомпании продолжают выполнять рейсы согласно графику.

Насчет отмены рейсов Ермак подчеркнул, что основная причина этого – критические настрои в СМИ, однако могут быть и технические проблемы в компании. В любом случае, окончательное решение об отмене рейсов принимает именно авиакомпания.