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Коли в Україні можуть обмежити польоти? В "Украерорусі" відповіли

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 10:55
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Найчастіше рішення скасувати польоти приймає саме авіакомпанія, але є обставини, коли такі заборони вводить і країна
В "Украероруху" уточнили, коли в країні можуть заборонити польоти
В "Украероруху" уточнили, коли в країні можуть заборонити польоти / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні є цілий список випадків, коли в країні можуть обмежуватись польоти. У тому числі, якщо є загроза безпеці цивільній авіації. Проте зараз повітряний простір України повністю відкритий.

Про це заявив голова "Украероруху" Андрій Ярмак під час брифінгу .

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Він уточнив, що увечері 20 лютого виникли незначні обмеження польотів у Чорному морі. Однак вони не становлять критичної загрози.

"Обмеження на польоти можуть застосовуватися у різних випадках, включаючи загрози безпеці цивільної авіації. Проте на сьогоднішній день повітряний простір України повністю відкритий для виконання польотів, крім зон, які встановили з 2014 року", – сказав Ярмак.

Наразі українські та міжнародні авіакомпанії продовжують виконувати рейси згідно з графіком.

Також щодо скасування рейсів Ярмак наголосив, що основна причина цього – критичні настрої у ЗМІ, проте можуть бути й технічні проблеми у компанії. У будь-якому випадку, остаточне рішення про відміну рейсів приймає в більшості випадків саме авіакомпанія.

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Які авіакомпанії скасували рейси в Україну

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила всі рейси до Києва та з Києва з 21 по 28 лютого. Проте спочатку не уточнила, чи це пов'язано з можливим вторгненням РФ.

Незабаром Lufthansa все ж таки назвала несподівану причину скасування рейсів до Києва – не загроза безпеці через загострення ситуації в Україні, а коронавірус. При цьому за подальшою інформацією в авіакомпанії порадили дзвонити за номером гарячої лінії... Росії. Тепер частина рейсів Lufthansa виконуватиме МАУ. Польоти організували до Мюнхена та Женеви.

Крім Lufthansa, польоти відмінили ще три великі авіакомпанії. Йдеться про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss.

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