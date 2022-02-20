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СЬОГОДНІ Новини України

Три великі авіакомпанії скасували рейси в Україну

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 лютого, 20:41
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Поки що це тимчасове рішення авіаперевізників
Припинення польотів пов'язане з безпековою ситуацією в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"
Припинення польотів пов'язане з безпековою ситуацією в Україні/Фото: колаж: "Сьогодні"

Три відомі авіакомпанії скасували польоти в Україну. Мова про скандинавського перевізника SAS, австрійську авіакомпанію Austrian Airlines та швейцарську Swiss.

Про це пише Reuters.

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SAS

Скандинавська авіакомпанія SAS скасувала щотижневий рейс Осло – Київ у вівторок, 22 лютого. Це пов'язано із безпековою ситуацією. Авіаперевізник не здійснюватиме рейси у повітряному просторі України до 27 лютого. Рішення про рейс 1 березня буде ухвалено пізніше.

Austrian Airlines

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines оголосила про зупинку більшості рейсів в Україну через російську загрозу. Авіаперевізник здійснює рейси з Відня до Києва, Львова та Одеси. Рейси до Києва та Одеси скасували до кінця лютого. Рейси Відень – Львів авіакомпанія продовжить у звичайному режимі.

Swiss

Швейцарська авіакомпанія SWISS зупинить польоти своїм єдиним маршрутом в Україну Київ – Цюрих. Перевізник не здійснюватиме рейси з 21 до 28 лютого. Крім того, в авіакомпанії відмовилися від використання повітряного простору України для транзитних рейсів.

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Скасовані рейси Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa зупинила всі рейси у Київ та з Києва з 21 до 28 лютого. Однак це нібито не пов'язано з російською загрозою Україні. В авіакомпанії стверджують, що рейси скасували через коронавірус.

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