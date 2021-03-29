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Кому грозит заражение COVID-19 во время новой волны в Украине? Ответил врач

29 марта, 11:42

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Инфицироваться могут преимущественно те, кто еще не болел

Количество людей, которым грозит инфицирование коронавирусом в Украине, начало уменьшаться.

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Об этом в Facebook написал врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский.

Однако он отметил, что во время новой волны коронавируса инфицироваться могут преимущественно те, кто еще не болел.

"Согласно официальным данным, повторных случаев "ковида" немножко меньше 0,1%. Реальный показатель, по моему мнению, еще лучше. Вы сами знаете, что очень многие люди уже переболели. Проанализируйте свое окружение, чтобы это подтвердить. Так что новая быстрая волна накрывает преимущественно тех, кто сумел прожить год пандемии без поражения", – написал Сильковский.

По его словам, многих людей сейчас накрывает паника, потому что в больницу ломятся даже те, кому она не нужна.

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"В больнице пытаются дольше лечиться те, кто вполне себе могут уже долечиваться дома", – отметил врач.

Ранее львовский медик Тарас Жиравецкий рассказал, как нужно действовать людям, которые заболели COVID-19.

Также новости "Сегодня" поинтересовались у медика, почему количество больных ковидом резко возрастает именно в западных областях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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