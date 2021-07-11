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Коронавирус "заглох". Статистика заболеваний за сутки

11 июля 2021 8:19

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Эпидемия сбавила обороты на выходных – количество заболевших снизилось почти вдвое, но Киев и Киевская область в лидерах

В Украине за сутки обнаружили еще сотни больных коронавирусом. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

В Украине за сутки обнаружили еще сотни больных коронавирусом. Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

Традиционно на выходных в Украине снижается количество новых случаев COVID-19 – после 507 накануне 11 июля подтвердили 290 заболевших, в том числе 23 детей и 7 медработников.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Таким образом, совокупное количество инфицированных достигло 2 241 043 человек.

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Регионами-"рекордсменами" по распространению коронавируса за сутки стали Киев (91), Днепропетровская (35), Киевская (24), Одесская (22) и Харьковская (18) области.

Кроме того, 10 июля скончались 5 пациентов с подтвержденным диагнозом, и теперь число летальных случаев составляет 52 597.

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Также за сутки 374 человек выздоровели. За все время эпидемии болезнь победили 2 177 293 украинцев.

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За сутки провели 25 356 тестов на COVID-19, в том числе 12 885 – методом ПЦР, 3296 – экспресс-тесты и 9 175 – ИФА.

Напомним, 23 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о двух первых случаях нового штамма коронавируса типа "Дельта" в Украине – индийская мутация считается одной из самых опасных форм вируса.

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Также мы писали, что, по подсчетам Счетной палаты, Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения 7,9 миллиарда гривен. Большая часть денег пошла на закупку вакцин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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