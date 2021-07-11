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Коронавірус "заглох". Статистика захворювань за добу

11 липня 2021 8:19

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Епідемія зменшила оберти на вихідних – кількість хворих знизилося майже вдвічі, але Київ і Київська область в лідерах

В Україні за добу виявили ще сотні хворих на коронавірус. Фото: REUTERS / Tatyana Makeyeva

В Україні за добу виявили ще сотні хворих на коронавірус. Фото: REUTERS / Tatyana Makeyeva

Традиційно на вихідних в Україні знижується кількість нових випадків COVID-19 – після 507 напередодні 11 липня підтвердили 290 хворих, зокрема 23 дітей і 7 медпрацівників.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Отже, сукупна кількість інфікованих сягнула 2 241 043 осіб.

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Регіонами-"рекордсменами" з розповсюдження коронавірусу за добу стали Київ (91), Дніпропетровська (35), Київська (24), Одеська (22) і Харківська (18) області.

Крім того, 10 липня померли 5 пацієнтів з підтвердженим діагнозом, і тепер число летальних випадків становить 52 597.

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Також за добу 374 особи одужали. За весь час епідемії хворобу перемогли 2 177 293 українців.

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За добу провели 25 356 тестів на COVID-19, зокрема 12 885 – методом ПЛР, 3296 – експрес-тести і 9 175 – ІФА.

Нагадаємо, 23 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про два перші випадки нового штаму коронавірусу типу "Дельта" в Україні – індійська мутація вважається однією з найнебезпечніших форм вірусу.

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Також ми писали, що, за підрахунками Рахункової палати, Міністерство охорони здоров'я України вже витратило на вакцинацію населення 7,9 мільярда гривень. Велика частина грошей пішла на закупівлю вакцин.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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