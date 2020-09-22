Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2800 новых случаев

Число заразившихся в стране уже приближается к 182 тысячам

В Украине за последние сутки выявили 2 884 новых случая инфицирования COVID-19.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 181 237 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 59 украинцев (всего – 3 642). Вылечить от COVID-19 удалось 79 901 инфицированных (1 717 – за последние сутки). Отметим, сегодня число выздоровевших за сутки превышает средние показатели.

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, заболели COVID-19 97 694 человек. За сутки это число увеличилось на 1 108.

Ранее мы сообщали, что в Харькове медики массово увольняются из больницы для пациентов с COVID-19. За несколько дней заявления на увольнение написали 25 медработников.

Также напомним, в Украине смягчить карантин готовы только две области. Почти во всех регионах превышен показатель уровня заболеваемости.

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Кроме того, Украина на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки. Самую высокую смертность зафиксировали в России.

Новости "Сегодня" писали, что киевский инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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