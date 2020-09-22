Українська
$ 28,2
33,2
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: за сутки выявили более 2800 новых случаев

22 сентября, 08:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Число заразившихся в стране уже приближается к 182 тысячам

В Украине за последние сутки выявили 2 884 новых случая инфицирования COVID-19.

Реклама

Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 181 237 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 59 украинцев (всего – 3 642). Вылечить от COVID-19 удалось 79 901 инфицированных (1 717 – за последние сутки). Отметим, сегодня число выздоровевших за сутки превышает средние показатели.

С учетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, заболели COVID-19 97 694 человек. За сутки это число увеличилось на 1 108.

Ранее мы сообщали, что в Харькове медики массово увольняются из больницы для пациентов с COVID-19. За несколько дней заявления на увольнение написали 25 медработников.

Также напомним, в Украине смягчить карантин готовы только две области. Почти во всех регионах превышен показатель уровня заболеваемости.

В тренде
Работавшего на СБУ московского копа внесли в списки на обмен
Реклама

Кроме того, Украина на втором месте в Европе по смертности от коронавируса за сутки. Самую высокую смертность зафиксировали в России.

Новости "Сегодня" писали, что киевский инфекционист рассказал, почему при COVID-19 у некоторых людей не бывает высокой температуры.

О том, где в мире начали тестировать вакцины от коронавируса, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

От Зеленского потребовали отставки: президент ответил на петицию
От Зеленского потребовали отставки: президент ответил на петициюПолитика
Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавируса
Зеленский назвал вторую проблему в Украине после коронавирусаПолитика
"Низко и подло": у Кернеса отреагировали на слухи о его заражении коронавирусомХарьков
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правил
Снова сядем на карантин: Кличко пригрозил заведениям Киева из-за несоблюдения правилДругие новости
Коронавирус в Украине не отступает: новые данные за сутки
Коронавирус в Украине не отступает: новые данные за суткиУкраина
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с Поклонской
Собчак нарушила закон Украины ради интервью с ПоклонскойПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять