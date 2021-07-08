Коронавирус в Украине не отступает. Сколько человек заболели за сутки

Коронавирус продолжает распространяться по стране, однако за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В больницы госпитализировали 404 человека. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки выявили 617 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это на 7 случаев больше, чем за предыдущие сутки.

Об этом сообщает Минздрав.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 239 591 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 23 украинца (всего – 52 560). Вылечить удалось 2 175 225 инфицированных (872 – за последние сутки).

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Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Ранее мы сообщали, ВОЗ заявила о победе новых штаммов COVID над вакцинацией и назвала виновных. Тедрос Гебрейесус отметил, что резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравномерным распределением вакцин в мире.

Также напомним, в Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen. Для полной иммунизации от коронавируса достаточно только одной дозы.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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