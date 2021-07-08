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Коронавірус в Україні не відступає. Скільки людей захворіли за добу

8 липня 2021 8:13

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус продовжує поширюватися країною, проте за останню добу знову одужало більше людей, ніж захворіло

У лікарні госпіталізували 404 особи.

У лікарні госпіталізували 404 особи. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Україні за останню добу виявили 617 нових випадків інфікування коронавірусом. Це на 7 випадків більше, ніж за попередню добу.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 239 591 особи. За минулу добу від COVID-19 померли 23 українці (всього – 52 560). Вилікувати вдалося 2 175 225 інфікованих (872 – за останню добу).

Читайте також: Нова хвиля захворюваності буде цього літа: з яких регіонів може початися спалах COVID-19?

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, ВООЗ заявила про перемогу нових штамів COVID над вакцинацією і назвала винних. Тедрос Гебреєсус зазначив, що різке зростання захворюваності у багатьох країнах безпосередньо пов'язане з нерівномірним розподілом вакцин у світі.

Також нагадаємо, в Україні зареєстрували COVID-вакцину Janssen. Для повної імунізації від коронавірусу достатньо лише однієї дози.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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