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Коронавирус в Украине: количество новых случаев инфицирования снизилось

16 мая, 08:41

Денис Беспалов Денис Беспалов

За прошедшие сутки, 15 мая, зафиксировали 3620 новых случаев инфицирования COVID-19

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В Украине за последние сутки, 15 мая, обнаружили 3620 новых случаев коронавируса. Это на 3176 случаев меньше, чем днем ранее.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 153 864 пациента с коронавирусом. Вчера от болезни умерли 133 человека (всего – 48 075). Сейчас болеют 296 140 украинцев.

Вылечиться удалось 7921 пациенту за сутки (всего – 1 857 724).

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Данные о количестве инфицированных и темпах вакцинации. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

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Напомним, президент Владимир Зеленский недавно поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. До дедлайна осталось чуть более трех месяцев, а за прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения.

Также "Сегодня" рассказывали, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca. Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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