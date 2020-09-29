Коронавирус в Украине: за сутки более 3600 зараженных

За сутки от COVID-19 умерли более 60 человек

В Украине за последние сутки выявили 3627 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 204 932 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 69 украинцев (всего – 4065). Вылечить от COVID-19 удалось 90 250 инфицированных (1797 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, сейчас COVID-19 болеет 112 414 человек (+3558 за сутки).

Как сообщали новости "Сегодня", киевский инфекционист Евгений Дубровский отмечал, что у некоторых больных COVID-19 нет высокой температуры. По словам медика, это связано с особенностями иммунного ответа. Обычно при инфекции температура тела должна повышаться, если она держится несколько дней, то никаких антибиотиков принимать не нужно.

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Также напомним, в Украине смягчить карантин готова лишь одна область. Все остальные регионы не соответствуют условиям для ослабления ограничений.

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Кроме того, в Минздраве рассказали, какую пользу принесли "красные зоны".

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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