Українська
$ 28,31
33,04
  1. Последние новости Украины

Коронавирус в Украине: за сутки более 3600 зараженных

29 сентября, 08:48

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли более 60 человек

В Украине за последние сутки выявили 3627 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

Как говорят данные карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 204 932 человек. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 69 украинцев (всего – 4065). Вылечить от COVID-19 удалось 90 250 инфицированных (1797 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине, сейчас COVID-19 болеет 112 414 человек (+3558 за сутки).

Как сообщали новости "Сегодня", киевский инфекционист Евгений Дубровский отмечал, что у некоторых больных COVID-19 нет высокой температуры. По словам медика, это связано с особенностями иммунного ответа. Обычно при инфекции температура тела должна повышаться, если она держится несколько дней, то никаких антибиотиков принимать не нужно.

В тренде
Воды в Крыму все меньше – экономить будут на фонтанах

Также напомним, в Украине смягчить карантин готова лишь одна область. Все остальные регионы не соответствуют условиям для ослабления ограничений.

Реклама

Кроме того, в Минздраве рассказали, какую пользу принесли "красные зоны".

О том, как работают школы во время карантина, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина инфекция заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прикрыло частью самолета. Как Вячеслав Золочевский выжил в катастрофе Ан-26
Прикрыло частью самолета. Как Вячеслав Золочевский выжил в катастрофе Ан-26Украина
Запасов тепла хватит ненадолго: какой будет погода в октябре
Запасов тепла хватит ненадолго: какой будет погода в октябреУкраина
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньги
Семьи жертв крушения Ан-26 получат по 1,5 млн гривен: когда выплатят деньгиЭкономика
Один из кандидатов в мэры Киева заболел COVID-19
Один из кандидатов в мэры Киева заболел COVID-19Другие новости
В Украине выпал первый снег: видео
В Украине выпал первый снег: видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять