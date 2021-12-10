Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 11 тысяч новых случаев, летальных – 442

За сутки 9 декабря в Украине зафиксировано 11 327 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1010, медработников – 214).
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
157 728 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 57 253 человека, полностью иммунизированы – 100 475 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2551 человек;
- летальных исходов – 442;
- выздоровело – 24 456 человек.
Статистика за все время пандемии в Украине
- заболело – 3 543 684 человека;
- выздоровело – 3 158 426 человек;
- летальных исходов – 90 343;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 234 638.
Раньше мы писали:
- По состоянию на 8 декабря в Запорожской области улучшились показатели заболеваемости COVID-19. Так, регион вскоре может перейти в желтую карантинную зону.
- С 9 декабря вступают в силу изменения в Приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной.