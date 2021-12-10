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Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 11 тисяч нових випадків, летальних – 442

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
10 грудня, 08:22
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У країні 157 728 осіб були вакциновані проти COVID-19
Кількість нових випадків коронавірусу продовжує збільшуватися
Кількість нових випадків коронавірусу продовжує збільшуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 9 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1010, медпрацівників – 214).

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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157 728 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 особи, повністю імунізовані – 100 475 осіб.

Також за минулу добу:

  • госпіталізована – 2551 особа;
  • летальних наслідків – 442;
  • одужали – 24 456 осіб.

Дані щодо коронавірусу за 9 грудня
Дані щодо коронавірусу за 9 грудня / Фото: Минздрав

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Статистика за весь час пандемії в Україні

  • захворіли – 3 543 684 особи;
  • одужали – 3158426 осіб;
  • летальних наслідків – 90 343;
  • проведено ПЛР-тестування – 16 234 638.

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