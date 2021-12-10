Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 11 тисяч нових випадків, летальних – 442

За добу 9 грудня в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1010, медпрацівників – 214).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
157 728 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 особи, повністю імунізовані – 100 475 осіб.
Також за минулу добу:
- госпіталізована – 2551 особа;
- летальних наслідків – 442;
- одужали – 24 456 осіб.
Статистика за весь час пандемії в Україні
- захворіли – 3 543 684 особи;
- одужали – 3158426 осіб;
- летальних наслідків – 90 343;
- проведено ПЛР-тестування – 16 234 638.
Раніше ми писали:
- Станом на 8 грудня у Запорізькій області покращилися показники захворюваності на COVID-19. Так, регіон незабаром може перейти до "жовтої карантинної зони".
- З 9 грудня набувають чинності зміни до Наказу МОЗ про розширення переліку професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов'язковим.