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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 13 тысяч случаев

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 декабря, 08:15
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За все время пандемии в нашей стране заболело 3 477 649 человек
В Украине действуют карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине действуют карантинные ограничения. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 279, а медработников – 222.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 992 человека;
  • летальных исходов – 509;
  • выздоровело – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 477 649 человек;
  • выздоровело – 3 018 620 человек;
  • летальных исходов – 87 566.

Ранее мы писали:

  • Приложение "Дія" постоянно обновляется, и в него снова внесли изменения. Теперь каждый может получить сертификат о выздоровлении, а также создать сертификат для своего ребенка.
  • Что делать, если "Дія" не подтянула сертификат COVID? Инструкции от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

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