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Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 13 тисяч випадків

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 грудня, 08:15
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За весь час пандемії в нашій країні захворіло 3 477 649 осіб
В Україні діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні діють карантинні обмеження. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 2 992 особи;
  • летальних наслідків – 509;
  • одужали – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3477649 осіб;
  • одужало – 3 018 620 осіб;
  • летальних наслідків – 87 566.

Раніше ми писали:

  • Додаток "Дія" постійно оновлюється, і до нього знову внесли зміни. Тепер кожен може отримати сертифікат про одужання, а також створити сертифікат для своєї дитини.
  • Що робити, якщо "Дія" не підтягнула сертифікат COVID? Інструкції від Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

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