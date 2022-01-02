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Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили почти 2 тыс. больных

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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2 января, 08:13
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За все время пандемии в Украине заболело – 3 674 538 человек, а летальных исходов – 96 187
В Украине немного улучшилась ситуация с коронавирусом
В Украине немного улучшилась ситуация с коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1863 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (заболело детей – 108, медработников – 12).

Об этом сообщает прессслужба Минздрава.

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За прошлые сутки никого не госпитализировали, зафиксировали 98 летальных исходов. За сутки выздоровели 2259 человек.

За все время пандемии в Украине выздоровели 3 477 188 человек. Всего проведено 16 816 266 ПЦР-тестирований.

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Сколько людей вакцинировано

С начала вакцинальной кампании привито 14 713 311 человек, из них получили первую дозу – 14 713 309 человек, получили две дозы – 13 734 741 человек, получили дополнительную дозу – 4063 человека, бустерную дозу – 5452 человека.

В общей сложности проведено 28 457 565 прививок.

Пункты вакцинации закрыты

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине закрыты. В другие дни – будут работать по обычному расписанию.

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Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь vaccination.covid19.gov.ua/list или через контакт-центр Минздрава 0 800 60 20 19.

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