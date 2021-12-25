Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🚷 Дело Порошенко Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 5 тыс. новых случаев заражения

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
25 декабря, 09:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
За все время пандемии в стране заболело – 3 642 314 человек, а умерло 94 700 человек
В Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом
В Украине зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 24 декабря в Украине обнаружили 5 276 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 378, медработников – 90).

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Реклама

Также за прошлые сутки госпитализировали 1689 человек, а умерли 268 человек. Кроме этого, выздоровели 15 639 человек.

За все время пандемии в Украине проведено 16 656 395 ПЦР-тестирований.

Реклама

Вакцинация населения

117 222 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки. Первую дозу получили 37 505 человек, полностью иммунизированы – 78 821 человек, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 563 975 человек, из них получили первую дозу – 14 563 973 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 352 303 человека, получили дополнительную дозу – 1 811 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек.

В общей сложности проведено 27 918 454 прививки.

Реклама

Раньше мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

39 992

заболело за неделю в Украине

-25%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.27

Российский рубль (₽)

0.3709

Евро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять