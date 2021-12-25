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СЬОГОДНІ Новини України

Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 5 тис. нових випадків зараження

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 09:30
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За весь час пандемії в країні захворіло – 3 642 314 осіб, а померли 94 700 людей
В Україні зафіксували нові випадки зараження коронавірусом
В Україні зафіксували нові випадки зараження коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 24 грудня в Україні виявили 5 276 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90).

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Також за минулу добу госпіталізували1 689 осіб, а померли 268 людей. Крім цього, одужали 15 639 осіб.

За весь час пандемії в Україні проведено 16 656 395 ПЛР-тестувань.

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Вакцинація населення

117 222 людини вакциновано проти COVID-19 за добу. Першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані – 78 821 людина, додаткову дозу отримали 529 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 563 975 людей, з них отримали першу дозу – 14 563 973 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 352 303 людини, отримали додаткову дозу – 1 811 людей, ревакцинальну дозу – 367 людей.

Загалом проведено 27 918 454 щеплення.

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