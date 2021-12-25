Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу 🚷 Справа Порошенка Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини України

Все менше "червоних"! В Україні оновили зони карантину – список

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
25 грудня, 09:03
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації у країні
"Жовтих" областей стане більше
"Жовтих" областей стане більше / Фото: Колаж: Сьогодні

Дві "червоні" області скоро перейдуть до "жовтої зони" карантину. У регіонах стабілізувалися COVID-показники.

Про це свідчать дані МОЗ.

Реклама

Карантинні зони

"Червона"

  • Волинська;
  • Запорізька.

"Жовта"

  • Дніпропетровська,
  • Івано-Франківська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська,
  • Харківська,
  • Херсонська,
  • Чернівецька,
  • Донецька,
  • Вінницька,
  • Хмельницька,
  • Закарпатська,
  • Одеська,
  • Київська,
  • Житомирська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Чернігівська,
  • Черкаська.

Реклама

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

39 992

захворіло за тиждень в Україні

-25%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти