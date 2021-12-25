Все менше "червоних"! В Україні оновили зони карантину – список

Дві "червоні" області скоро перейдуть до "жовтої зони" карантину. У регіонах стабілізувалися COVID-показники.
Про це свідчать дані МОЗ.
Карантинні зони
"Червона"
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- Волинська;
- Запорізька.
"Жовта"
- Дніпропетровська,
- Івано-Франківська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Львівська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська,
- Харківська,
- Херсонська,
- Чернівецька,
- Донецька,
- Вінницька,
- Хмельницька,
- Закарпатська,
- Одеська,
- Київська,
- Житомирська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Чернігівська,
- Черкаська.
Раніше ми писали:
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