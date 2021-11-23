Кто покинет красную зону уже в ближайшее время? Список регионов

В областях начала улучшаться ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Скоро красных зон в Украине станет меньше. / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперты констатируют начало спада заболеваемости коронавирусом в Украине. На этой неделе из красной зоны выйдут две области, а в ближайшее время еще три и Киев.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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Уровень заболеваемости в Украине

За неделю заболеваемость уменьшилась на 20%, а количество госпитализаций – на 19%.

"Однако все еще существует высокий риск повторного роста, как показывает ситуация в Европе", – отметил Ганиченко.

Кто покинет красную зону

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

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Луганская,

Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

город Киев,

Донецкая,

Одесская,

Херсонская области.

В Украине ужесточат правила желтой зоны

В то же время в правительстве недавно заявили, что Минздрав планирует ужесточение правил желтой зоны адаптивного карантина. Для этого разрабатывают изменения в уже действующие правила.

Эти изменения будут предполагать, что при желтом уровне эпидемической опасности для работы необходимо иметь полный курс вакцинации – как для работников, так и для посетителей.

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Однако следует отметить, что пока эти изменения не утверждены.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона:

г. Киев

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Волынская

Черкасская

Винницкая области.

Оранжевая зона:

Полтавская

Харьковская

Закарпатская области.

Желтая зона:

Тернопольская

Кировоградская

Черновицкая области.

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