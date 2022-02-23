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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Кулеба в Пентагоне обсудил практическое укрепление обороноспособности Украины

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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23 февраля, 04:33
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Министр иностранных дел провел встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с Дмитрием Кулебой выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины/Фото: Greg Nash/REUTERS, коллаж: "Сегодня"
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с Дмитрием Кулебой выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины/Фото: Greg Nash/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился во вторник, 22 февраля, с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили продолжение военной помощи, сотрудничество в сфере противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Подробности встречи

В ходе встречи глава Пентагона выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной.

Глава МИД выразил благодарность США за поддержку Украины и укрепление наших вооруженных сил. Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитию сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны.

"Дмитрий Кулеба проинформировал министра обороны США о формировании в Украине территориальной обороны и выразил надежду на тесное сотрудничество для ее развития", — говорится в сообщении.

Стороны согласовали продление консультаций и контактов на высшем военно-политическом уровне.

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Кулеба узнал санкции для РФ от США

Перед введением мощных санкций против России президент США Джозеф Байден встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Украина опять получила заверения, что Вашингтон продолжит оборонную и макроэкономическую помощь нашей стране.

"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами быстро и решительно отреагировать на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", — говорится в сообщении Белого дома по итогам встречи.

По данным Белого дома, Байден проинформировал Кулебу об ответе Соединенных Штатов на решение России признать так называемых "ЛДНР".

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