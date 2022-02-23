Кулеба у Пентагоні обговорив практичне зміцнення обороноздатності України

Міністр закордонних справ провів зустріч з главою Пентагону Ллойдом Остіном

Глава Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з Дмитром Кулебою висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України/Фото: Greg Nash/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у вівторок, 22 лютого, з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили продовження військової допомоги, співпрацю у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

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Деталі зустрічі

Під час зустрічі глава Пентагону висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічного співробітництва з Україною.

Глава МЗС висловив вдячність США за підтримку України та зміцнення наших Збройних Сил. Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони.

"Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку", — йдеться в повідомленні.

Сторони погодили продовження консультацій та контактів на вищому військово-політичному рівні.

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Кулеба дізнався про санкції для РФ від США

Перед запровадженням потужних санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден зустрівся із главою МЗС України Дмитром Кулебою. Україну знову запевнили, що Вашингтон продовжить оборонну та макроекономічну допомогу нашій країні.

"Президент Байден підтвердив готовність Сполучених Штатів у тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами швидко та рішуче відреагувати на будь-яку подальшу російську агресію проти України", — йдеться у повідомленні Білого дому за підсумками зустрічі.

За даними Білого дому, Байден поінформував Кулебу про відповідь Сполучених Штатів на рішення Росії визнати так званих "ЛДНР".

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