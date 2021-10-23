Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Ленин и Сталин. Украинский телеканал показал советские фильмы с пропагандой коммунизма

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 октября, 20:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине пропаганда коммунистического и национал-социалистического режимов наказывается ограничением свободы
В эфире транслировали советские фильмы
В эфире транслировали советские фильмы / Фото: Коллаж: Сегодня

На украинском государственном телеканале "ДОМ" транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма. Зрители были возмущены этим фактом.

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.

Реклама

"Это не российское телевидение. Это на государственном телеканале "ДОМ" постоянно транслируют советские фильмы с пропагандой коммунизма и Ленина/Сталина", – написал он.

Стерненко написал пост в соцсети
Стерненко написал пост в соцсети / Фото: Telegram

В Украине изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Реклама

Читайте также:

Ранее мы сообщали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦

23 октября 1991. В Киеве находится с визитом Збигнев Бжезинский, американский политический деятель...

Погрузиться в тот день
Опрос
Короновирус за неделю

124 732

заболело за неделю в Украине

+33%

Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять