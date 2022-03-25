Лидеры стран ЕС провели саммит по Украине: что решили

Европейские страны и дальше будут оказывать финансовую, политическую и гуманитарную помощь Украине

Евросовет обнародовал выводы по итогам саммита по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Главы стран Европейского Союза провели саммит по Украине. В ЕС выразили поддержку Версальской декларации и признали европейский выбор Украины в соответствии с положениями Соглашения об ассоциации.

Об этом говорится в выводах саммита ЕС, размещенных на сайте Европейского совета.

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"Европейский совет снова предлагает Комиссии представить свое мнение согласно соответствующим положениям договоров", – отметили там.

В ЕС добавили, что и дальше будут предоставлять Украине, которая больше месяца противостоит вторжению РФ, политическую, финансовую и гуманитарную помощь.

Санкции против РФ

Кроме того, там напомнили, что ввели мощные санкции против России с целью лишить ее ресурсов для дальнейшей агрессии против нашей страны, а также призвали другие страны мира к ним присоединиться.

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"Любые попытки обойти санкции или помочь России иными способами должны прекращаться", – сообщили в Евросовете.

Помощь беженцам

Также в ЕС предложили Еврокомиссии принять необходимые инициативы, чтобы принять украинских беженцев и призвали правительства всех стран-членов активизировать усилия, чтобы поддержать наиболее уязвимые сферы населения и прекратить любые попытки торговли людьми.

Поддержка Украины

Евросоюз готов оказывать посильную поддержку Украине для удовлетворения ее текущих потребностей и восстановления ее после завершения войны. С этой целью будет создан соответствующий трастовой фонд.

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Европерспективы

Напомним, 1 марта Европарламент принял заявку Украины на вступление в Евросоюз. Стартовала специальная процедура вступления.

Чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

28 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что украинцы являются частью европейской семьи и будут приняты в ЕС.

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