Лідери країн ЄС провели саміт щодо України: що вирішили

Європейські країни й надалі надаватимуть фінансову, політичну та гуманітарну допомогу Україні

Єврорада оприлюднила висновки за підсумками саміту щодо України / Фото: Колаж: Сьогодні

Глави країн Європейського Союзу провели саміт щодо України. У ЄС висловили підтримку Версальської декларації та визнали європейський вибір України відповідно до положень Угоди про асоціацію.

Про це йдеться у висновках саміту ЄС, розміщених на сайті Європейської ради.

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"Європейська рада знову пропонує Комісії надати свою думку згідно з відповідними положеннями договорів", – зазначили там.

У ЄС додали, що й надалі надаватимуть Україні, яка більше місяця протистоїть вторгненню РФ, політичну, фінансову та гуманітарну допомогу.

Санкції проти РФ

Крім того, там нагадали, що запровадили потужні санкції проти Росії з метою позбавити її ресурсів для подальшої агресії проти нашої країни, а також закликали інші країни до них приєднатися.

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"Будь-які спроби обійти санкції або допомогти Росії іншими способами мають припинятися", – повідомили у Єврораді.

Допомога біженцям

Також у ЄС запропонували Єврокомісії вжити необхідні ініціативи, щоб прийняти українських біженців та закликали уряди всіх країн-членів активізувати зусилля, щоб підтримати найуразливіші сфери населення та припинити будь-які спроби торгівлі людьми.

Підтримка України

Євросоюз готовий надавати посильну підтримку Україні для задоволення її поточних потреб та відновлення її після завершення війни. З цією метою буде створено відповідний трастовий фонд.

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Європейські перспективи

Нагадаємо, 1 березня Європарламент прийняв заявку України на вступ до Євросоюзу. Стартувала спеціальна процедура вступу.

Трохи раніше президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

28 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї і будуть прийняті до ЄС.

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