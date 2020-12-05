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Локдаун в Украине в январе: главные минусы

5 декабря, 13:26

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Решение властей ввести жесткий карантин после, а не до Нового года, может повлечь плачевные последствия

Благодаря замедлению роста показателей заболеваемости COVID-19 президент Владимир Зеленский подтвердил, что локдауна в декабре в Украине точно не будет.

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Вместо этого Минздрав будет добиваться введения жесткого карантина в первых числах января. У "отсрочки" национального карантина есть свои плюсы, которые мы разбирали в другом материале.

На этот раз "Сегодня" изучили негативные последствия переноса локдауна.

Катастрофа неизбежна

Ранее власти призывали украинцев отмечать все предыдущие праздники с соблюдением необходимых мер безопасности, но дополнительные ограничения при этом не вводились. Это каждый раз оборачивалось всплесками количества новых заболевших (исключение – Пасха, когда действовал жесткий карантин).

Внутрисемейные случаи заражения коронавирусом являются самыми распространенными. А, поскольку Новый год мы традиционно встречаем в кругу семьи, очень вероятен новый "взрыв".

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В данном конкретном случае это усугубляется и без того "уставшей" системой здравоохранения, а также набирающим обороты эпидсезоном гриппа и ОРЗ.

Читайте также: Полный локдаун: как будем встречать Новый год и чего ждать дальше

Стоит ли путешествовать

Многие практикуют празднование Нового года в теплых заграничных странах или на заснеженных горных курортах. Казалось бы, если жесткий карантин перенесут, ничто не мешает улететь в любимые многими Египет или Турцию либо отправиться в Карпаты, но тут не все так просто.

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Да, в правительстве утверждают, что не собираются закрывать границы, как весной, и ограничивать авиа- и железнодорожное сообщение, однако никто не застрахован от ситуации девятимесячной давности, когда тысячи украинских граждан оказались застрявшими за границей из-за отмены всех воздушных рейсов.

Неопределенность ситуации

Перенос дат локдауна на более поздний срок станет благой вестью для мелкого и среднего бизнеса, который и так из последних сил выживает в условиях карантина. Но правительство рискует лишь отсрочить очевидное.

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Пока что даты ужесточения карантина неизвестны, но есть предпосылки к тому, что это продлится порядка трех недель. Поэтому новые меры могут зацепить Рождество – еще один прибыльный период для предпринимателей. А это все равно станет ударом по экономике.

И в целом

О необходимостиь жесткого карантина в Украине речь идет уже давно – количество заболевших уже дважды пересекло установленную властями "красную линию" (подробнее об этом мы писали здесь).

Однако нынешний локдаун будет отличаться от весеннего. В первую очередь тем, что транспорт продолжит ходить, что вряд ли поможет снизить мобильность заболевших и бессимптомных пациентов. Поэтому эффект от таких мер в рамках борьбы с эпидемией находится под вопросом.

Больше о последствиях карантина для экономики читайте в материале "Почему локдаун в декабре может убить экономику".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Локдаун в Украине

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Новый год коронавирус пандемия COVID-19

Источник: Сегодня

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