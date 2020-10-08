Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине

В Украине уже назревает проблема с местами в больницах для лечения коронавирусных пациентов. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отмечает, что жесткий карантин может быть введен в случае, если будут заняты все койко-места в больницах.

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Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Он напомнил, что во время весеннего локдауна в стране было всего 12 000 мест в больницах для лечения больных COVID-19, причем они даже не были оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, не было врачей.

"Введение жесткого локдауна дало нам возможность подготовить систему здравоохранения. Сейчас мы говорим о потенциальных 50 000 койках, об умении лечить, о, скажу точно, 12 440 койках с уже подведенным централизованным кислородом. Сейчас правительство дополнительно выделяет средства, чтобы еще больше, а точнее 80% из тех 50 000 коек, обеспечить кислородом", – сказал Ляшко.

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Чиновник Минздрава отметил, что тогда карантин сработал на 100% – не было ни вспышки коронавируса, ни летальности. Теперь же система здравоохранения готова работать даже в условиях нынешнего увеличенного роста заболеваний. В то же время он объяснил, что будет в случае 100% заполненности больничных коек.

"Мы другое сейчас просчитываем: какое количество больных в день в течение 1-2 недель приведет к стопроцентному заполнению коек. Например, если говорить о какой-то цифре Х. Две недели – это инкубационный период, в среднем. Тогда, я, как санитарный врач, буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные мероприятия. Здесь уже нельзя будет найти баланс между экономикой и спасением жизни", – рассказал главный санврач Украины.

Как стало известно, по состоянию на утро 8 октября в Украине подтвердили 5357 новых случаев заражения коронавирусом (244 734 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 93 украинцев (4690 с начала эпидемии). За среду выздоровели 2263 человека (108 233 с начала эпидемии). Несмотря на рост количества больных, на днях Виктор Ляшко заявлял, что в Украине нет волны коронавируса.

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