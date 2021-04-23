Массированные хакерские атаки. Выпуск фильма-расследования о "вагнеровцах" откладывается

Для создания большого расследования понадобится еще несколько месяцев, однако авторы обещают выпустить сокращенную его часть как можно скорее

На ресурсы журналистов-расследователей Bellingcat последние три дня осуществляются массированные хакерские атаки. Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" рассказал журналист издания Христо Грозев. Даже во время включения в студии, возникли помехи в связи.

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В Bellingcat говорят, что ожидаемое расследование о ЧВК "Вагнера", которое анонсировалось на 15 марта, а позже на 5 апреля, потребует еще длительного времени. Но авторы собираются опубликовать сокращенную версию раньше.

"Нельзя привязываться к конкретным датам. Люди, которые назвали, когда выйдет новый "Джеймс Бонд" уже на два года опоздали. Поэтому мы не стали ждать окончания подготовки фильма, которая займет еще несколько месяцев, а сделать, скорее всего, текстовую версию расследования. И, возможно, вместе с телевизионным форматом расследования, то есть небольшого, то есть неполный фильм, постараемся выпустить как можно скорее", – отметил Грозев.

Как сообщалось ранее, волонтерское разведывательное сообщество Bellingcat перенесло премьеру первой части фильма о сорванной спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера. Сайт "Сегодня" разбирался, когда же выйдет фильм и что мы там можем увидеть.

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