Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Вагнергейт 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Матрас вместо кровати и еда с тараканами: украинские артисты оказались в трудовом рабстве в Корее

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
5 декабря, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артисты рассказали, что в цирке никто не соблюдал элементарную безопасность
Украинские артисты оказались в ужасающих условиях

Украинские артисты, поехавшие в Южную Корею заработать денег в частном цирке, оказались в трудовом рабстве.

Корреспондентка "Сегодня" Анастасия Блищик пообщалась с людьми, пережившими ужасы такой работы.

Реклама

Украинка Алена приехала в Корею в июле подзаработать. Вместе с ней – еще семеро земляков. В контракте, который оформил украинский менеджер, было четко прописано: зарплата – более 30 тысяч гривень в месяц. Но девушка ничего не заработала. И даже до конца месяца не хватало.

Вместо обещанных тысяч евро – получила вдвое меньше. Работодательница аргументировала тем, что коронавирус и платить больше просто не может. Но это не самая большая неприятность. Условия проживания – это настоящий шок.

"Было 4 девушки на одну комнату. Мы места разделили шторами. Это очень сложно, потому что 24/7 находитесь вместе и никакого личного пространства", – говорит артистка.

Тараканы ползали прямо по еде, а артистки спали не в кроватях, а на полу на матрасах. Промерзали до костей. Дом был не утеплен, возникал конденсат, так что из окон и стен постоянно стекала вода.

"Был большой сквозняк. Я однажды проснулась от того, что у меня замерзла голова. И к утру температура началась", – рассказала девушка.

В цирке, где работала девушка, тоже не все было хорошо. Никто, говорят артисты, не соблюдал элементарную безопасность. Они не раз предупреждали о неисправности страховки. И их игнорировали. Два акробата упали с высоты. В каком в данный момент состоянии – их коллеги до сих пор не знают.

Реклама

"За это ответственность несет инспектор манежа, прежде всего. Директор. И те, кто был причастен и отвечал за программу", – рассказала артистка.

Артисты убеждают: руководительница даже запретила им общаться с местными, нельзя было выезжать за пределы города. Женщина даже контролировала, в какое время те возвращаются домой.

"Она мне написала: у тебя будет штраф 50 долларов за то, что ты не пришла в 10 часов", – рассказала Алена.

Но молчать девушка не могла и рассказала всю правду местным журналистам. Теперь руководительница цирка собирается судиться с ней из-за клеветы. Украинка подала встречный иск.

Журналисты пытались связаться с владелицей частного цирка, но на связь она пока не вышла.

Реклама

Как помочь человеку, находящемуся в рабстве

Часто люди долго не осознают, что стали жертвами торговли людьми. Их родственники также могут не знать о проблеме. При этом у каждого есть возможность помочь тому, кто находится в рабстве.

В первую половину 2021 года украинцы чаще всего попадали в трудовое рабство в Польше. В Украине за тот же период в рабство попало в три раза больше людей, чем за весь 2020 год.

Если вы подозреваете, что человека могут принуждать к труду, всегда можно поговорить с ним. К примеру, спросить откуда он, давно ли здесь работает, есть ли у него трудовой договор, соблюдаются ли договоренности по отношению к нему, как с ним обращаются.

Если человек мигрант, можно спросить, есть ли у него необходимые документы.

Кроме того, нужно постараться наладить контакт с человеком. Главное, чтобы у него самого было желание спастись.

С 2000 года представительство Международной организации по миграции в Украине помогает пострадавшим от торговли людьми.

МОМ оказывает медицинскую, психологическую помощь, помогает устроиться на работу, вернуться к привычной жизни.

Так, государство может предоставить статус пострадавшего от трудовой эксплуатации, дающий право на различную помощь:

  • Медицинскую
  • Поддержку социальных служб
  • Разовую денежную помощь

Для получения такого статуса нужно обратиться в полицию, чтобы там открыли производство и признали человека пострадавшей стороной. Затем пострадавшее лицо обращается в местные органы самоуправления, они проводят собеседование с ним, проверяют все факты и подтверждают статус.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор раздела "Украина"

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах началась настоящая метель

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических озер в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

4 декабря 1991. Киев попал в кризисную ситуацию с продовольствием, особенно с продуктами животноводства – сливочное масло исчезло с прилавков

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

76 315

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.29

Российский рубль (₽)

0.3703

Евро (€)

30.94

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять