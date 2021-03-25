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Медсистема на грани коллапса: почему прогноз НАНУ вызывает огромную тревогу

25 марта, 13:16

Виталий Андроник , Игорь Тимофеев

Осенью количество госпитализаций составляло 18 800, а сегодня больше 40 тысяч

НАН Украины дала прогноз, что к 6 апреля заболеваемость COVID-19 достигнет 31 тысячи в сутки. Сайт "Сегодня" попросил прокомментировать прогноз ученых правозащитника и диссидента Иосифа Зисельса, который обычно не доверяет официальной статистике и основанным на ней прогнозам.

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Работать с официальными цифрами нет смысла, они все лживые и прогнозы будут неадекватны, уверен Зисельс. Единственные цифры, которым можно доверять, – это госпитализации, занятость реанимаций и ИВЛ.

Тем не менее Зисельс, который уже давно занимается наблюдением за пандемией, прогнозы ученых из НАН Украины в целом подтвердил.

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Во время предыдущей волны мы имели такое же количество больных, как и сегодня. На 13 ноября было 266 тыс. больных, в данный момент – 263 тысяч, отмечает Иосиф Зисельс.

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Но осенью количество госпитализаций составляло 18 800, а сегодня больше 40 тысяч, тогда количество больных в реанимации было 1638, а сегодня около 3000, тогда на ИВЛ были 610 больных по Украине, а сегодня – 1300.

"То есть, при том же количестве больных имеет вдвое более тяжелый характер течение эпидемии. Это вызывает огромную тревогу за судьбу медицинской системы, которая стремительно приближается к своему коллапсу", – говорит Иосиф Зисельс.

Напомним, 24 марта в Украине выявили 16 669 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 362 украинца. Таким образом, был побит "рекорд" по числу смертей и новых случаев за сутки.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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нану коронавирус пандемия заболеваемость COVID-19 Иосиф Зисельс

Источник: Сегодня

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