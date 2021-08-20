Меркель слетала к Путину, а СНБО ввел санкции против Шария и Гужвы – главные новости СЕГОДНЯ

Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили вопросы Украины, а Бюро экономической безопасности получило главу

В Москве канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили Минские соглашения, транзит газа через Украину и заключение Алексея Навального. В Киеве СНБО ввел санкции против главреда портала "Страна" Игоря Гужвы, блогера и бывшего журналиста Анатолия Шария и его жены Ольги. В Вашингтоне ввели санкции против "Северного потока – 2".

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Сайт "Сегодня" собрал самые важные события 20 августа 2021 года.

В гостях у Путина

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин остались на своих позициях по всем ключевым вопросам / Фото Reuters

Днем в Москве прошли переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили лидеры на совместной пресс-конференции, в "конструктивной деловой обстановке" они обсудили российско-немецкие отношения, тюремное заключение российского оппозиционера Алексей Навального, конфликты в Украине, Афганистане, Сирии, Ливии и Беларуси.

Сенсаций не произошло. Стороны остались на своих давно известных позициях в том числе и по вопросам Украины. В частности, обсудили конфликт на Донбассе и "Минские соглашения", а также сохранность транзита российского газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток – 2". При этом Меркель подчеркнула, что Германия осуждает аннексию Россией Крыма и будет отстаивать территориальную целостность Украины.

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Решение СНБО

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) были введены санкции против главного редактора портала "Страна" Игоря Гужвы, блогера и бывшего журналиста Анатолия Шария и его жены Ольги, а также против четырех компаний, связанных с интернет-ресурсами. Согласно сообщению СБУ, санкции введены из-за пророссийской пропаганды.

Против редактора портала "Страна" Игоря Гужвы (слева) и блогера Анатолия Шария (справа) введены санкции / Коллаж "Сегодня"

Также санкции были введены по отношению к шести лицам и трем компаниям, которые связаны с бывшим народным депутатом Андреем Деркачем. Ранее к ним были применены санкции со стороны США за вмешательство в президентские выборы.

У БЭБ появился руководитель

Кабинет министров Украины утвердил председателем нового правоохранительного органа Бюро экономической безопасности (БЭБ) руководителя Государственной фискальной службы Вадима Мельника. "Назначить Мельника Вадима Ивановича директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет", – говорится в сообщении.

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О Мельнике известно, что он имеет научную степень – кандидат юридических наук и свободно владеет английским.

Санкции по "Северному потоку – 2"

Несмотря на договоренность США и Германии, позволяющую России достроить и запустить газопровод "Северный поток – 2", Вашингтон ввел новые санкции против двух граждан России и одного российского судна, задействованных в прокладке трубы. По данным Bloomberg, таким образом Штаты отвечают на строительство российских газопроводов, которые "направлены на усиление влияния РФ на Европу и ослабление энергетической безопасности Украины".

Падение флагштока

В Херсоне утром упал устанавливаемый в честь Дня независимости 73-метровый флагшток. Приземлился он на "Лексус" чиновника Областной государственной администрации, который курирует капитальное строительство в области.

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"По информации от источников МОСТа, авто принадлежит Виталию Караваеву, который чудом успел выскочить из машины за считанные секунды до того, как на нее упали тонны металла", – написало местное агентство агентство.