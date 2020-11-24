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Миллион зараженных коронавирусом в Украине – НАНУ дала прогноз

24 ноября, 17:46

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

К концу года в Украине может быть до 550 тысяч активных случаев болезни

Уже во второй половине декабря общее число выявленных в Украине за время пандемии пациентов с коронавирусом преодолеет рубеж в миллион человек.

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Об этом говорится в отчете Института проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины.

Ученые прогнозируют, что к концу ноября будет достигнут показатель в 743,8 тыс. зараженных за все время пандемии, а к 20 декабря — более 1 млн.

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Кроме того, до конца ноября число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 может достичь 12,6 тыс., а к 20 декабря превысить 18 тыс.

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Ученые также прогнозируют, что в конце ноября может быть 381,5 тыс. активных случаев болезни, а к концу года этот показатель может вырасти примерно до 550 тыс.

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Напомним, по состоянию на 23 ноября, инфекцию подтвердили у 647 976 человек. За прошлые сутки от COVID-19 скончались 188 украинцев (всего – 11 263). Вылечить удалось 299 358 инфицированных (8298 – за последние сутки).

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А министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае угрозы полного паралича отечественной медицинской системы и более 30 тыс. заболевших COVID-19 в сутки Кабмин будет настаивать на локдауне.

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