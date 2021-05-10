Ни одной прививки за сутки в Киеве и 11 областях. Минздрав начинает проверки вакцинации

Чиновники начнут ездить с проверками в регионы – на местах узнавать о проблемах с вакцинацией украинцев

Фото: УНИАН

Министерство здравоохранения с начала этой недели начнет осуществлять визиты в регионы с целью контроля за кампанией по вакцинации против COVID-19.

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Об этом на пресс-брифинге в Киеве сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, со следующей недели начнутся мониторинговые визиты в области Украины, целью которых является проанализировать состояние проведения прививочной кампании.

"Поскольку очень часто появляются сообщения или об отказе делать прививки без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой. Каждый конкретный случай нарушения алгоритмов будем рассматривать в Министерстве здравоохранения", - сказал Ляшко.

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По данным замминистра, на 7 мая вакциной AstraZeneca Covishield привили 480 тысячи 564 человек, вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech – 67 тысячи 143 человек, вакциной Pfizer – 48 тысяч 774 человек, препаратом AstraZeneca SKBio – 225 тысяч 289 человек.

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Минздрав сообщает, что за сутки 9 мая прививки от COVID-19 получили 1004 украинцев, а с начала прививочной кампании – 863 тыс. 645 человек. Из них 446 человек завершили вакцинацию (получили две дозы препарата). В лист ожидания прививки записалась 529 тыс. 431 человек.

В то же время на сайте прививочной компании сообщается, что за прошедшие сутки при этом в Киеве и 11 областях не сделали ни одной прививки.

Ранее мы уже писали, что в Украине практически остановилась вакцинация от коронавируса.

Напомним, вечером 9 мая в "Борисполе" приземлился лайнер, который доставил в Украину очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech – 500 тыс. доз.

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