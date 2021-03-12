Минздрав не успеет использовать COVID-вакцину из-за срока годности? Мы проверили

Украина закупила 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield. Однако использовать препарат не успеют, поскольку истечет его срок годности – такая информация появилась в СМИ. Журналисты "Сегодня" проверили, так ли это на самом деле.
Что происходит?
В феврале Минздрав получил 500 тысяч доз препарата Covishield. Согласно официальному календарному плану вакцинации, это количество должны использовать до апреля.
Однако по факту кампания по вакцинации продвигается намного медленнее, чем рассчитывали власти – сейчас делается около 2400 прививок ежедневно. На сегодняшний день прививку получили 38 237 человек.
При этом, как оказалось, срок годности препарата Covishield истекает 23 июня 2021 года. Документ с такими данными опубликовало издание "ZN". Аналогичная информация указана и на сайте Государственного реестра лекарственных средств.
Таким образом, при нынешнем среднем темпе вакцинации Минздрав не успеет использовать все количество вакцины ни до апреля, как запланировали в ведомстве, ни до июня – когда препарат станет непригодным.
Сайт "Сегодня" обратился за комментарием к Минздраву в связи с этой ситуацией. Позицию ведомства мы готовы опубликовать, как только получим ответ.
Как сообщалось ранее, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отказались от вакцинации уже в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и Таиланде. Стоит ли бояться британской разработки – читайте в нашем материале.
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