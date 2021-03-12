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Минздрав не успеет использовать COVID-вакцину из-за срока годности? Мы проверили

12 марта, 17:23

Виталий Андроник , Виталий Семченко

Украина закупила 500 тысяч доз препарата Covishield

Украина закупила 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield. Однако использовать препарат не успеют, поскольку истечет его срок годности – такая информация появилась в СМИ. Журналисты "Сегодня" проверили, так ли это на самом деле.

Что происходит?

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В феврале Минздрав получил 500 тысяч доз препарата Covishield. Согласно официальному календарному плану вакцинации, это количество должны использовать до апреля.

/ Фото: Минздрав

Однако по факту кампания по вакцинации продвигается намного медленнее, чем рассчитывали власти – сейчас делается около 2400 прививок ежедневно. На сегодняшний день прививку получили 38 237 человек.

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При этом, как оказалось, срок годности препарата Covishield истекает 23 июня 2021 года. Документ с такими данными опубликовало издание "ZN". Аналогичная информация указана и на сайте Государственного реестра лекарственных средств.

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Таким образом, при нынешнем среднем темпе вакцинации Минздрав не успеет использовать все количество вакцины ни до апреля, как запланировали в ведомстве, ни до июня – когда препарат станет непригодным.

Сайт "Сегодня" обратился за комментарием к Минздраву в связи с этой ситуацией. Позицию ведомства мы готовы опубликовать, как только получим ответ.

Как сообщалось ранее, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. Отказались от вакцинации уже в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии и Таиланде. Стоит ли бояться британской разработки – читайте в нашем материале.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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