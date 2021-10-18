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Минздрав не ведет переговоры о дозакупке Moderna: как украинцам получить вторую дозу

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
18 октября, 14:26
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Минздрав рекомендует завершить вакцинацию препаратом такого же типа действия, что и у Moderna
Минздрав не ведет переговоры о дополнительных поставках вакцины Moderna.
Минздрав не ведет переговоры о дополнительных поставках вакцины Moderna. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины пока не ведет переговоры о том, чтобы дозакупить вакцину от коронавируса Moderna. В то же время, все, кто получил прививку первой дозой этого препарата, завершит вакцинацию.

Об этом рассказал главный санврач Игорь Кузин в ходе брифинга.

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Поставки прекратились

Пока речь о дозакупке ковидной вакцины Moderna не идет. В то же время Минздрав ожидает получить препарат в рамках механизма COVAX.

"Есть отдельная опция получения этой вакцины в рамках механизма COVAX. Сейчас ведутся переговоры о том, сколько именно доз этой вакцины может предоставить Украине этот механизм, это еще в процессе", – сказал Кузин.

Как получить вторую дозу

В Украину всего уже привезли 2,2, млн доз вакцины Moderna. Согласно открытым данным, этим препаратом сделали 1 102 042 прививки. При этом за последние сутки – ни одной.

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В Минздраве ранее говорили, что за каждым вакцинированным будет зарезервирована вторая доза такой же вакцины.

Сегодня Кузин отметил, что люди, которые получили первую дозу вакциной Moderna, могут сделать вторую прививку препаратом Pfizer.

"Те люди, которые первой дозой были вакцинированы вакциной Moderna, смогут завершить свой курс вакцинации такой же вакциной или вакциной Pfizer, есть соответствующее решение Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ), о том, что это равнозначно", – сказал он.

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Какие вакцины есть в Украине

В настоящее время для иммунизации украинцы используют шесть вакцин трех различных типов. Все они одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Тип вакцины – РНК:

  • Comirnaty (Pfizer-BioNTech) – разработка немецкой компании BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma;
  • Moderna – разработка американской компании Moderna.

Тип вакцины – невоспроизводимый вирусный вектор:

  • Janssen (Johnson & Johnson) – разработана фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson;
  • AstraZeneca – разработка англо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета (Великобритания). ВОЗ одобрила две версии производства вакцины – AstraZeneca-SKBio (Республика Корея) и CoviShield (Индия).

Тип вакцины – инактивированная:

  • CoronaVac – разработка китайской компании Sinovac Biotech.

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