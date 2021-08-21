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Мощные ливни с грозами и жара. Где погода не порадует украинцев (карта)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
21 августа, 06:15
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Как прогнозируют синоптики, на западе и востоке Украины погода может быть дождливой
В Украине останется только несколько сухих мест. Коллаж "Сегодня"
В Украине останется только несколько сухих мест. Коллаж "Сегодня"

В субботу, 21 августа, погода в некоторых регионах Украины будет дождливой, а средняя температура днем будет колебаться в пределах +25-27 градусов.

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Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Какой будет погода в регионах

  • На западе страны синоптики прогнозируют мощные ливни с грозами, днем столбики термометров покажут от +23 до +25, а ночью температура ожидается в пределах +12-14.
  • Тем времени в северных регионах осадков не ожидается, только переменная облачность. Днем синоптики прогнозируют от +25 до +27 градусов, а ночью температура будет колебаться в пределах +13-16 градусов.
  • В восточных регионах Украины пройдут дожди, при этом днем температура ожидается в пределах +25-27 градусов. Ночью же температура спадет до отметки +18 градусов.
  • А вот на юге страны осадков синоптики не прогнозируют. При этом днем температура будет держаться в пределах +26-28 градусов, ночью ожидается от +15 до +17.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Мы также писали, что на трассе Одесса – Николаев выпал августовский снег и на дорогах образовались пробки.

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Смотрите также в сюжете "Сегодня" о потопе в курортной Кирилловке:

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