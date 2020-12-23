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МВД: В российском обвинении Маркива напрочь отсутствует логика

23 декабря, 14:39

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россияне цинично обвиняют украинца в убийстве журналиста

В Министерстве внутренних дел Украины считают обвинение России в адрес нацгвардейца Виталия Маркива неадекватными и противоречащими уже имеющимся доказательствам и экспертизам. Также украинцу советуют пока не выезжать за границу.

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Об этом написал в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

Его особенно удивили доводы россиян, что якобы Маркив стрелял из автомата Калашникова в журналистов, чтоб те не смогли укрыться от артобстрела.

"Логическая связь напрочь отсутствует, ведь именно после обстрелов боевиков в свою сторону журналисты и начали бежать прятаться... И свидетели рассказывают, что зафиксировано экспертно и закреплено следственным путем... что выстрелы из стрелкового оружия осуществлялись с близкого расстояния, 100-200 м, что соответствует местоположению именно боевиков возле железнодорожного переезда, а не наших сил АТО, которые были на горе Карачун более чем за 1700 м", – написал Шевченко и добавил, что террористы Гиркина потом ударили из артиллерии по своим, где находились журналисты.

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При этом в МВД посоветовали Маркиву пока не выезжать за границу и вообще быть осторожнее.

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Напомним, Виталий Маркив был арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Его обвинили в убийстве российского переводчика Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогелона на Донбассе. Год назад суд Падуи признал его виновным и приговорил к 24 годам лишения свободы, притом что прокурор настаивал на 17 годах. Однако 1 октября этого года итальянский суд принял решение пересмотреть подлинность доказательств стороны обвинения из-за переводчицы, которая отказалась от своих слов. Читайте подробнее, что именно так заинтересовало итальянский суд.

В результате 3 ноября суд оправдал украинца. Смотрите видео и фото, как Маркива встречали в Киеве.

Видео: Сегодня

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Россия МВД обвинение Артем Шевченко Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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