Кровавая бойня в Днепре. Мы узнали у психолога, почему в Сети поддержали стрелка

Несмотря на то, что солдата Рябчука обвиняют в стрельбе и убийстве пяти человек, в Сети есть люди, которые поддерживают парня – психолог объяснила, как люди находят оправдание убийству

Об Артемии Рябчуке ранее были только положительные отзывы/Коллаж: "Сегодня"

Украинцы, которые публично выступили в поддержку днепровского стрелка Артема Рябчука, опубликовали в соцсети ролик с солдатом. Кроме того, сторонники Рябчука намерены организовать митинги в Днепре и Одессе. Такая реакция некоторых людей обратила на себя внимание СМИ, психологов и адвокатского сообщества.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему люди могут поддерживать стрелка.

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В формате слайд-шоу участникам закрытой группы показали 7 фото, на котором изображен Рябчук в счастливые моменты своей жизни. Спустя мгновение в этом же ролике появляются фото с автозаками и камерой СИЗО.

"Есть несколько вариантов того, почему некоторые выразили поддержку Артему Рябчуку", – говорит кандидат психологических наук, социальный психолог Ольга Плетка.

Называя возможные причины, она назвала такие:

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"Есть люди, которые отличаются обостренным чувством справедливости. Они увидели информацию о том, что у Рябчука были причины дойти до такой "точки кипения" и готовы его защищать. Второй вариант может быть таким: защищающие его люди могли сами быть в прошлом жертвами насилия, прессинга. Тогда они не могли себя защитить, но сейчас они находятся далеко от своего объекта страха или стали старше, "солиднее" и могут позволить себе защищать другого. Даже есть поговорка: себя защитить не могу, а за другого "грудь порву".



По словам Ольги Плетки, также мог быть вариант того, что люди мыслят фокусировано, "не видя" дальнейшего трагического финала событий. То есть, они могли видеть Рябчука как пострадавшего, которого "троллили", "довели" и теперь им жалко его.

"Добавляет эмоций и его позитивная характеристика. Также есть родственники, которые готовы бороться за своего, ведь они знают его как образцового молодого человека. Вдруг этот человек совершил преступление. Люди не могут в это поверить и вытесняют из осознания убийства. В психологии такая реакция поясняется действием защитных механизмов: если поступающая информация не соответствует представлениям человека или является невыносимой для него, то она (информация) либо отрицается, либо вытесняется. Все эти факторы могли привести к тому, что поднялась лавина в его защиту", – резюмирует психолог.

К этому она добавила, что это лишь возможные личные причины защищать Рябчука, но социально-обусловленные реакции на трагические последствия намного сложнее и шире личностных мотивов.

"Безусловно, есть логика в каждом варианте мотивов, также есть понимание, что, скорее всего, он действовал неосознанно в состоянии аффекта, а еще есть опыт некой необъективности решений судов по резонансным преступлениям. Однако факты остаются фактами. Его действия, даже защитные, привели к роковым последствиям", – сказала психолог.

Повлияет ли резонанс на судей?

Адвокат Иван Либерман ответил, как повлияют митинги и резонанс на суд над стрелком.

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"В целом, резонанс на суд влияет, но он, суд, будет исходить не от общественного резонанса, а будет руководствоваться выводами иммунологической, баллистической, генетическо-молекулярной экспертизы, экспертизы опознания и т.д.", – говорит Иван Либерман.

По его словам, в рамках следствия проведут десятки экспертиз.

Как уточнил адвокат, согласно со статьей 291 Уголовно-процессуального кодекса, во время подготовительного заседания суд разъясняет обвиняемому, которому грозит пожизненное заключение, что у него есть право на присяжных. По словам Либермана, он, как адвокат, хоть и не участвующий в этом деле, будет пристально наблюдать за его ходом.